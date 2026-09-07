Informations pratiques

Saint-Firmin-des-Bois

Repair’Café de la Vallée de l’Ouanne

1 Rue de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Nous vous attendons pour réparer ensemble gratuitement pour lutter contre l’obsolescence programmée. Venez partager un café avec nos bénévoles expert qui seront heureux de vous accompagner pour donner une seconde vie à vos équipements.

Nous vous attendons pour réparer ensemble gratuitement pour lutter contre l’obsolescence programmée. Venez partager un café avec nos bénévoles expert qui seront heureux de vous accompagner pour donner une seconde vie à vos équipements. .

1 Rue de la Mairie Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire contact@repaircafe-ouanne.fr

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English :

We look forward to seeing you there so we can work together—free of charge—to combat planned obsolescence. Come have a cup of coffee with our expert volunteers, who will be happy to help you give your devices a second life.

L’événement Repair’Café de la Vallée de l’Ouanne Saint-Firmin-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-07 par OT 3CBO