Repair’Café Magasin Leroy-Merlin Chantepie Mardi 3 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Pas d’inscription préalable

Atelier pour réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter.

L’association Chantepie Initiatives vous accueille tous les premiers mardis de chaque mois au magasin Leroy Merlin de Chantepie.

Vous y retrouverez une équipe de réparatrices et réparateurs bénévoles, ils vous aideront à réparer votre appareil.

Prochain RDV : mardi 3 février de 15h00 à 18h00

Magasin Leroy-Merlin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



