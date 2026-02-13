Repair’Café, Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Repair’Café Samedi 21 février, 14h00 Médiathèque Alphonse Daudet Gard

Médiathèque Alphonse Daudet 24 rue Edgar Quinet , 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr

Venez réparer tous types d’objets (petit électroménager essentiellement) avec l’appui d’étudiants de l’École des Mines bénévoles.