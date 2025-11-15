Repair’café Ribeauvillé
Que faire d’un grille-pain ou d’une machine à café qui ne marche plus ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets avec l’aide des bénévoles de l’association Repair Café du Pays des Trois Châteaux .
Rue des juifs Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10
English :
What to do with a toaster or coffee machine that no longer works, or a moth-eaten sweater? Throw them away? No way! Come and repair your objects with the help of volunteers from the « Repair Café du Pays des Trois Châteaux » association.
German :
Was tun mit einem Toaster, einer Kaffeemaschine, die nicht mehr funktioniert, oder einem mottenzerfressenen Pullover? Sie einfach wegwerfen? Auf keinen Fall! Reparieren Sie Ihre Gegenstände mithilfe der Freiwilligen des Vereins « Repair Café du Pays des Trois Châteaux ».
Italiano :
Cosa fare con un tostapane o una macchina per il caffè che non funzionano più, o con un maglione tarlato? Buttarli via? Assolutamente no! Venite a riparare i vostri oggetti con l’aiuto dei volontari dell’associazione « Repair Café du Pays des Trois Châteaux ».
Espanol :
¿Qué hacer con una tostadora o una cafetera que ya no funcionan, o con un jersey apolillado? ¿Tirarlos a la basura? Ni hablar Venga a reparar sus objetos con la ayuda de los voluntarios de la asociación « Repair Café du Pays des Trois Châteaux ».
