REPAIR’COUTURE NISTOS Nistos

REPAIR’COUTURE

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Une fois par mois les samedis matin nous avons le plaisir d’accueillir Elise de @la_recuperade .

Si vous avez envie d’apprendre ou vous avez besoin de réparer vos vêtements ou éléments en tissus de la maison n’hésitez pas à passer!

Pour plus de renseignements contactez les au 07 76 87 85 25

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Once a month on Saturday mornings we have the pleasure of welcoming Elise from @la_recuperade .

If you’d like to learn or need to repair your clothes or fabric items for the home, don’t hesitate to drop in!

For more information, contact them on 07 76 87 85 25

