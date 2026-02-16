Repaire BD 3 Montargis

Repaire BD 3

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Dans l’intimité des plus grands , entretien avec Numa Sadoul

Écrivain et spécialiste de BD, Numa Sadoul est l’auteur depuis 1971 de plusieurs entretiens avec les plus grands dont Hergé, Giraud/Moebius, Tardi, Franquin et bientôt Riad Sattouf. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Repaire BD 3

