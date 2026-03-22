Repaire BD 4 Montargis
Repaire BD 4 Montargis jeudi 9 avril 2026.
Repaire BD 4
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Repaire BD 4
PLG La BD rentre à l’université, entretien avec Philippe Morin. Amateur à ses débuts, le fanzine se spécialise dans les entretiens d’auteurs comme Bilal, Mezières ou Tardi. En 98, il se spécialise dans l’édition d’ouvrages critiques et universitaires. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Repaire BD 4
L’événement Repaire BD 4 Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS