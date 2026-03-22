Repaire BD 4

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09 21:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Repaire BD 4

PLG La BD rentre à l’université, entretien avec Philippe Morin. Amateur à ses débuts, le fanzine se spécialise dans les entretiens d’auteurs comme Bilal, Mezières ou Tardi. En 98, il se spécialise dans l’édition d’ouvrages critiques et universitaires. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Repaire BD 4

L’événement Repaire BD 4 Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS