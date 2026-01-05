Repaire BD

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 21:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Repaire BD

Y-a-t-il un Pilote aux commandes de la BD ? présenté par Patrick Gaumer. Pilote, fondé par René Goscinny et quelques amis, accueille les grands noms de la BD contemporaine. Les années Pilote sont un témoignage sur un véritable phénomène de société .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comic book den

L’événement Repaire BD Montargis a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MONTARGIS