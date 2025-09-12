RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian

RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian vendredi 12 septembre 2025.

RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR

Rue Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Le Collectif À bicyclette vous invite, pour apprendre à réparer vos chambres à air crevées.

Le Collectif À bicyclette vous invite dans la cour de la bibliothèque, pour apprendre à réparer vos chambres à air crevées. Apportez votre kit réparation, rustines, colle… et réparez ensemble.

Tout public, enfants accompagnés d’un adulte Durée 2h

Gratuit. .

Rue Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 85 72 26 collectif.bicyclette@gmail.com

English :

The Collectif À bicyclette invites you to learn how to repair your punctured inner tubes.

German :

Das Collectif À bicyclette lädt Sie ein, um zu lernen, wie Sie Ihre geplatzten Fahrradschläuche reparieren können.

Italiano :

Il Collectif À bicyclette vi invita a imparare a riparare le vostre camere d’aria forate.

Espanol :

El Collectif À bicyclette te invita a aprender a reparar tus cámaras de aire pinchadas.

L’événement RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS