RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian

RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR

Rue Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Collectif À bicyclette vous invite dans la cour de la bibliothèque, pour apprendre à réparer vos chambres à air crevées. Apportez votre kit réparation, rustines, colle… et réparez ensemble.

Tout public, enfants accompagnés d’un adulte Durée 2h

Gratuit. .

Rue Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 85 72 26 collectif.bicyclette@gmail.com

English :

The Collectif À bicyclette invites you to learn how to repair your punctured inner tubes.

