RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian

Le Collectif À bicyclette vous invite, pour apprendre à réparer vos chambres à air crevées.
Le Collectif À bicyclette vous invite dans la cour de la bibliothèque, pour apprendre à réparer vos chambres à air crevées. Apportez votre kit réparation, rustines, colle… et réparez ensemble.
Tout public, enfants accompagnés d’un adulte Durée 2h
Gratuit. .
Rue Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 21 85 72 26 collectif.bicyclette@gmail.com
English :
The Collectif À bicyclette invites you to learn how to repair your punctured inner tubes.
