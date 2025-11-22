Réparation de jouet électriques Salle inter-associations Civray

Réparation de jouet électriques Salle inter-associations Civray samedi 22 novembre 2025.

Réparation de jouet électriques

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ateliers Recyclage .

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43

English : Réparation de jouet électriques

German : Réparation de jouet électriques

Italiano :

Espanol : Réparation de jouet électriques

L’événement Réparation de jouet électriques Civray a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou