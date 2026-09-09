Réparation de vélo participatif Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Réparation de vélo participatif

Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Envie de réparer ou d’entretenir votre vélo ? Les bénévoles de l’association Mâcon Vélo en Ville vous accompagnent pour diagnostiquer son état et réaliser les réparations nécessaires. Si la réparation nécessite de changer un élément (pneu, rustine, patin de frein, etc.), le prix des pièces (d’occasion ou neuves) sont à votre charge. Vous pouvez aussi venir avec les pièces à changer.

Tout public.

Encadrement : Association Mâcon Vélo en Ville. .

Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réparation de vélo participatif

L’événement Réparation de vélo participatif Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-09 par Maison du Grand Site