Réparation de vélo participatif Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly
mardi 20 octobre 2026 · Rue Ferdinand Bucchianeri · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Réparation de vélo participatif
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Envie de réparer ou d’entretenir votre vélo ? Les bénévoles de l’association Mâcon Vélo en Ville vous accompagnent pour diagnostiquer son état et réaliser les réparations nécessaires. Si la réparation nécessite de changer un élément (pneu, rustine, patin de frein, etc.), le prix des pièces (d’occasion ou neuves) sont à votre charge. Vous pouvez aussi venir avec les pièces à changer.
Tout public.
Encadrement : Association Mâcon Vélo en Ville. .
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Réparation de vélo participatif
L’événement Réparation de vélo participatif Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-09 par Maison du Grand Site
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