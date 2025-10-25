REPAR’CAFÉ & CONSTRUCTION BOÎTE À LIVRES Saint-Étienne-Vallée-Française

REPAR’CAFÉ & CONSTRUCTION BOÎTE À LIVRES

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Participation libre

La Pétamobile propose un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidiennes, de 9h30 à 12h30. En même temps, le foyer rural vous convie à une session de bricolage pour créer 2 grandes boîtes à livre et les rendre étanches. Venez donner un coup de main ! Si vous avez des matériaux qui peuvent servir n’hésitez pas à les ramener.

La Pétamobile s’arrête à Saint Etienne Vallée Française, samedi 25 octobre, de 9h30 à 12h30, pour un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidiennes. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !

Le foyer rural Le Ginestel vous convie, en même temps que le Repar’Café, à une session de bricolage pour créer 2 grandes boîtes à livre et les rendre étanches. Ces boîtes seront approvisionnées par la bibliothécaire et les gens du village.

Venez donner un coup de main ! Si vous avez des matériaux qui peuvent servir n’hésitez pas à les ramener: tuiles etc… .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

The Pétamobile offers a workshop on repairing everyday objects, from 9.30am to 12.30pm. At the same time, the Foyer Rural invites you to a DIY session to create 2 large, watertight book boxes. Come and lend a hand! If you have materials that could be useful, don’t hesitate to bring them along.

German :

Das Petamobil bietet von 9:30 bis 12:30 Uhr einen Workshop zur Reparatur unserer Alltagsgegenstände an. Gleichzeitig lädt Sie das Landhaus zu einer Bastelstunde ein, um zwei große Bücherkisten zu gestalten und sie wasserdicht zu machen. Kommen Sie und helfen Sie mit! Wenn Sie Materialien haben, die Sie gebrauchen können, zögern Sie nicht, sie mitzubringen.

Italiano :

Il Pétamobile propone un laboratorio di riparazione di oggetti di uso quotidiano, dalle 9.30 alle 12.30. Allo stesso tempo, il Foyer Rural vi invita a partecipare a una sessione di bricolage per creare 2 grandi scatole per libri a tenuta stagna. Venite a dare una mano! Se avete dei materiali che potrebbero essere utili, non esitate a portarli.

Espanol :

El Pétamobile propone un taller de reparación de objetos cotidianos, de 9.30 a 12.30 horas. Paralelamente, el Foyer Rural le invita a participar en una sesión de bricolaje para crear 2 grandes cajas estancas para libros. ¡Ven a echar una mano! Si tienes algún material que pueda ser útil, no dudes en traerlo.

