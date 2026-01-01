Répar’Café Rue Marcel Cachin Domérat
Répar’Café Rue Marcel Cachin Domérat samedi 24 janvier 2026.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-02-28
2026-01-24 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25
Vous avez du matériel informatique, du petit électroménager qui est tombé en panne ? SURTOUT NE LES JETEZ PAS ! Liez l’utile à l’agréable avec cet atelier pour échanger, diagnostiquer, discuter et réparer vos petits appareils autour d’un café.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Do you have computer equipment or small household appliances that have broken down? DON’T THROW THEM AWAY! Combine business with pleasure at this workshop, where you can exchange ideas, diagnose, discuss and repair your small appliances over a cup of coffee.
