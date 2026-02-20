Répar’Café La Ferté-Bernard

Répar’Café

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Des réparateurs passionnés dans le domaine de l’électroménager, la couture, le vélo, l’électronique. Entrée libre. .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

