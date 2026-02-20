Répar’Café La Ferté-Bernard
Répar’Café La Ferté-Bernard samedi 7 mars 2026.
Répar’Café
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Des réparateurs passionnés dans le domaine de l’électroménager, la couture, le vélo, l’électronique. Entrée libre. .
Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
