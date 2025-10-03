RÉPAR’CAFÉ ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-10-03 16:30:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Venez réparer vos objets cassés, abimés ou en panne avec l’aide et les outils d’un.e réparateur.trice bénévole. Les objets acceptés sont les petits appareils électriques, informatiques, les jouets et les vélos. ⚙

Gratuit et ouvert à tous

Les inscriptions obligatoire

02 43 64 39 98

e.meslinois@ville-meslaydumaine.fr .

