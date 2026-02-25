Répare Café à la Grange aux Paysages

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

C’est la journée du Faire soi-même ! Alors venez réparer vos objets (électrique, électronique, informatique, petit meuble, vêtement, vélos… ) à l’aide de nos réparateurs bénévoles afin de leur donner une seconde vie dans un cadre convivial ! .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Répare Café à la Grange aux Paysages Lorentzen a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue