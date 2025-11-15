Répare café Médiathèque Marcel-Pagnol Aubagne

Répare café

Samedi 15 novembre 2025 de 14h à 17h. Médiathèque Marcel-Pagnol Chemin de Riquet Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Ne jetez plus votre PC ou téléphone, le collectif Garlatek peut leur donner un second souffle.

L’obsolescence programmée nous pousse à remplacer nos ordinateurs et téléphone alors qu’ils pourraient encore fonctionner. Depuis octobre, Windows 10 n’est plus mis à jour et les failles de sécurité sont désormais assaillies par les virus. Alors faut-il jeter votre ancien PC qui marche toujours, pour en acheter un neuf ? Votre PC est vieux et lent ? Pas de panique le collectif Garlatek vous aide à donner un second souffle à votre appareil ! La médiathèque et Garlatek vous proposent

14h une conférence revenant sur les problèmes et enjeux liés à l’obsolescence de vos appareils électroniques.

14h30 un atelier répare café destiné à booster vos anciens PC et téléphone ou à les réparer quand cela est possible sans frais. Vous pourrez également compter sur des conseils et astuces pour lutter contre l’obsolescence. Pour moins de gaspillage et plus d’autonomie numérique, venez avec votre appareil, il existe peut-être des solutions. .

Médiathèque Marcel-Pagnol Chemin de Riquet Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90

English :

Don’t throw away your PC or phone, the Garlatek collective can give them a new lease of life.

German :

Werfen Sie Ihren PC oder Ihr Telefon nicht mehr weg, das Garlatek-Kollektiv kann ihnen neues Leben einhauchen.

Italiano :

Non buttate via il vostro PC o telefono, il collettivo Garlatek può dargli nuova vita.

Espanol :

No tires tu PC o tu teléfono, el colectivo Garlatek puede darles una nueva vida.

L’événement Répare café Aubagne a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile