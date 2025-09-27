Répare café informatique Cercle de l’harmonie Aubagne

Répare café informatique Cercle de l’harmonie Aubagne samedi 27 septembre 2025.

Répare café informatique

Samedi 27 septembre 2025 de 14h à 18h. Cercle de l’harmonie 12 cours Beaumond Aubagne Bouches-du-Rhône

Résistons à l’Obsolescence Numérique.

Ne jetez pas votre PC ou votre téléphone ! On va les faire revivre.

Conférence à 14h Résistance à l’obsolescence numérique

Découvrez comment lutter contre l’obsolescence numérique et reprendre le contrôle. Choisir les bonnes marques et logiciels qui durent plus longtemps (voire pour toujours ?). Découvrez les logiciels libres et gratuits pour votre ordinateur ou téléphone pour mieux maîtriser le numérique. .

Cercle de l’harmonie 12 cours Beaumond Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Resist Digital Obsolescence.

Don’t throw away your PC or your phone! We’ll bring them back to life.

German :

Widersetzen wir uns der digitalen Obsoleszenz.

Werfen Sie Ihren PC oder Ihr Telefon nicht weg! Wir lassen sie wieder aufleben.

Italiano :

Resistere all’obsolescenza digitale.

Non buttate via il vostro PC o il vostro telefono! Li riporteremo in vita.

Espanol :

Resiste a la obsolescencia digital.

No tires tu PC o tu teléfono Nosotros los devolveremos a la vida.

