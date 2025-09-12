Répare café La boutik’ informatique Orgelet

Répare café

La boutik’ informatique 3 Rue de l’Église Orgelet Jura

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2026-01-30 12:00:00

2025-09-12 2025-09-26 2025-10-10 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-16 2026-01-30

Les équipes de la Fabrik’ vous accueillent dans la Boutik’ informatique pour une matinée conviviale de réparation.

On s’occupe du café et du thé, vous amenez vos objets à réparer et on se creuse les méninges ensemble pour trouver des solutions…

Ouvert à tous. .

La boutik’ informatique 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91 contact@adapemont.fr

