Répare Café, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château
Répare Café, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château samedi 6 juin 2026.
Répare Café Samedi 6 juin, 10h00 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323556523 »}]
Diagnostics et réparations éventuelles (Smartphone/PC/Tablette, Consoles de jeux, Hi-fi, Petits électro-ménagers, Electricité-soudure, jardinage…)