Répare Café, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Répare Café Samedi 6 juin, 10h00 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323556523 »}]

Diagnostics et réparations éventuelles (Smartphone/PC/Tablette, Consoles de jeux, Hi-fi, Petits électro-ménagers, Electricité-soudure, jardinage…)