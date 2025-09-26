Répare couture Recyclerie Orgelet
Répare couture Recyclerie Orgelet vendredi 26 septembre 2025.
Répare couture
Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-26 12:00:00
2025-09-26 2025-11-21 2025-12-19
Des machines à coudre à disposition et une couturière qui vous aide à mener à bien vos projets couture !
Remplacer une fermeture zip, faire un ourlet, rapiécer, etc… .
Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr
