Répare couture Recyclerie Orgelet vendredi 26 septembre 2025.

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet Jura

Gratuit

Début : 2025-09-26 10:00:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

2025-09-26 2025-11-21 2025-12-19

Des machines à coudre à disposition et une couturière qui vous aide à mener à bien vos projets couture !

Remplacer une fermeture zip, faire un ourlet, rapiécer, etc… .

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr

