Répare couture Recyclerie Orgelet samedi 28 février 2026.
Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-28 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-27
Des machines à coudre à disposition et une couturière qui vous aide à mener à bien vos projets couture !
Remplacer une fermeture zip, faire un ourlet, rapiécer, etc… .
Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr
English : Répare couture
