RÉPARE ET COUTURE À LODEVE PAR REMBOBINEZ Lodève

RÉPARE ET COUTURE À LODEVE PAR REMBOBINEZ

276 Avenue du Général de Gaulle Lodève Hérault

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-11

2025-09-02 2025-09-04 2025-09-09 2025-09-11

Atelier couture et réparation

A l’atelier Rembobinez 276 Av. du Général de Gaulle, Lodève

Les mardis 02 et 04 puis les jeudis 09 et 11 Septembre

De 14h à 16h30

Sur réservation 07 67 44 29 90 .

English :

Sewing and repair workshop

German :

Näh- und Reparaturwerkstatt

Italiano :

Laboratorio di cucito e riparazione

Espanol :

Taller de costura y reparación

