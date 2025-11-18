Répare et roule Copenhague, Stockholm Rennes Mardi 18 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

La Petite Rennes revient le mardi 18 Novembre de 15h à 18h au square de Copenhague pour vous aider à réparer vos vélos gratuitement !

Venez avec vos vélos, on s’occupe du reste

Gratuit – ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T18:00:00.000+01:00

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Copenhague, Stockholm Square de Copenhague, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine