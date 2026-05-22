Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure

Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure

Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Boulevard Pierre Benoit

Adresse : Au dessus de la plage du carré

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ciboure

Répare ton vélo en plein air

Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer.   .

Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 21 91 86  animation.revyclarte@zaclys.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Répare ton vélo en plein air

L’événement Répare ton vélo en plein air Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)