Répare un vélo Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Répare un vélo Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:00
Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:00
Une lecture-atelier suivie d’ateliers pratiques (en libre accès jusqu’à 17h)
L’atelier réparation est mené par le Service Mobilités de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois
À partir de 7 ans
Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563760610 https://www.facebook.com/mediatheques.grand.albigeois;https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/ Bus, navette gratuite, parking
