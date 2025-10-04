Répare un vélo Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Répare un vélo Médiathèque Pierre-Amalric Albi samedi 4 octobre 2025.

Répare un vélo Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:00

Une lecture-atelier suivie d’ateliers pratiques (en libre accès jusqu’à 17h)

L’atelier réparation est mené par le Service Mobilités de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois

À partir de 7 ans

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563760610 https://www.facebook.com/mediatheques.grand.albigeois;https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563760610 »}] Bus, navette gratuite, parking

Une lecture-atelier suivie d’ateliers pratiques (en libre accès jusqu’à 17h)

© A.L