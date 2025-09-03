RÉPARE & VÉLO Lodève
RÉPARE & VÉLO Lodève mercredi 3 septembre 2025.
RÉPARE & VÉLO
17 Bd Jean Jaurès Lodève Hérault
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-10
2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24
Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Écomobilité pour Tous !
Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place !
Prix libre.
17 Bd Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 075717930
English :
Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Écomobilité pour Tous technicians!
Tools and spare parts provided on site!
Free admission.
German :
Lernen Sie, Ihr Fahrrad mit Hilfe der Techniker von L’Écomobilité pour Tous zu reparieren und zu pflegen!
Werkzeug und einige Ersatzteile werden vor Ort bereitgestellt!
Preis frei.
Italiano :
Imparate a riparare e mantenere la vostra bicicletta con l’aiuto dei tecnici di L’Écomobilité pour Tous!
Attrezzi e ricambi forniti in loco!
Ingresso libero.
Espanol :
Aprende a reparar y mantener tu bicicleta con la ayuda de los técnicos de L’Écomobilité pour Tous
Herramientas y piezas de recambio in situ
Entrada gratuita.
