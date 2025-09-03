RÉPARE & VÉLO Lodève

RÉPARE & VÉLO Lodève mercredi 3 septembre 2025.

RÉPARE & VÉLO

17 Bd Jean Jaurès Lodève Hérault

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-10

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Écomobilité pour Tous !

Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place !

Prix libre.

17 Bd Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 075717930

English :

Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Écomobilité pour Tous technicians!

Tools and spare parts provided on site!

Free admission.

German :

Lernen Sie, Ihr Fahrrad mit Hilfe der Techniker von L’Écomobilité pour Tous zu reparieren und zu pflegen!

Werkzeug und einige Ersatzteile werden vor Ort bereitgestellt!

Preis frei.

Italiano :

Imparate a riparare e mantenere la vostra bicicletta con l’aiuto dei tecnici di L’Écomobilité pour Tous!

Attrezzi e ricambi forniti in loco!

Ingresso libero.

Espanol :

Aprende a reparar y mantener tu bicicleta con la ayuda de los técnicos de L’Écomobilité pour Tous

Herramientas y piezas de recambio in situ

Entrada gratuita.

