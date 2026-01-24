RÉPARE & VÉLO Lodève
RÉPARE & VÉLO Lodève mercredi 4 février 2026.
RÉPARE & VÉLO
17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-11
2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Répare et vélo! Tous les mercredis après-midi de 14h-17h30.
Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Ecomobilité pour Tous !
Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place ! Prix libre.
17 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 57 17 93 02
English :
Repair and bike! Every Wednesday afternoon, 2pm-5.30pm.
Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Ecomobilité pour Tous technicians!
Tools and spare parts provided on site! Free admission.
