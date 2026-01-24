RÉPARE & VÉLO Lodève

RÉPARE & VÉLO

Répare et vélo! Tous les mercredis après-midi de 14h-17h30.

Apprenez à réparer et entretenir votre vélo avec l’aide des techniciens de L’Ecomobilité pour Tous !

Outillage et quelques pièces de rechanges fournies sur place ! Prix libre.

17 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 57 17 93 02

English :

Repair and bike! Every Wednesday afternoon, 2pm-5.30pm.

Learn how to repair and maintain your bike with the help of L’Ecomobilité pour Tous technicians!

Tools and spare parts provided on site! Free admission.

