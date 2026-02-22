Réparer l’Histoire avec Haïti Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 19:00 – 21:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Avec Evelyne Jousset, réalisatrice du documentaire Haïti, le pays du dehors et Antonio de Almeida Mendes, historien à Nantes Université et spécialiste de l’esclavage et de l’histoire atlantiqueCette table ronde consacrée à l’histoire de l’indépendance haïtienne et à ses héritages contemporains est proposée par l’association étudiante Réseau Géopo 44 dans le cadre de son cycle Haïti : les chaînes de la liberté.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



