Réparer, plutot que Jeter avec le Bonus réparation Save Rennes Rennes

entrée libre, reparations sans RDV

Magasin SAVE : spécialiste labellisé QualiRépar, expert en réparation express de smartphones, tablettes et objets connectés, avec pièces certifiées, garantie qualité et service rapide.

Bienvenue dans l’univers SAVE !

Vous êtes attaché à votre smartphone, à votre tablette ou à vos objets connectés ? Venez découvrir l’expertise du réseau SAVE, spécialiste de la réparation express, labellisé QualiRépar, reconnu pour la qualité de ses interventions et son engagement pour une consommation plus responsable.

Chez SAVE, nous croyons qu’un appareil réparé, c’est un geste concret pour la planète et pour votre portefeuille . Nos techniciens qualifiés vous accueillent avec le sourire pour redonner vie à vos appareils du quotidien : écrans fissurés, batteries fatiguées, connecteurs défectueux ou problèmes logiciels, nous avons la solution !

Pourquoi choisir SAVE ?

Un diagnostic immédiat et une réparation rapide en boutique.

Des pièces certifiées et conformes aux exigences du label QualiRépar, garantissant la fiabilité et la longévité de votre appareil.

Une garantie sur toutes nos interventions.

Un accompagnement personnalisé et des conseils d’entretien pour prolonger la durée de vie de vos équipements.

Un engagement écoresponsable, pour réduire les déchets électroniques et promouvoir la réparation plutôt que le remplacement.

Participez à notre événement SAVE !

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la réparation, à la découverte et à la sensibilisation autour du réemploi et de l’économie circulaire.

Nos équipes vous feront découvrir les coulisses de la réparation, partageront leurs astuces et répondront à toutes vos questions.

Des démonstrations en direct, des animations et des offres exclusives vous attendent !

Venez vivre l’expérience SAVE : que vous soyez curieux, éco-citoyen ou simple utilisateur soucieux de préserver ses appareils, cet événement est fait pour vous.

Ensemble, prolongeons la vie de nos technologies, réparons plutôt que de jeter et faisons du réflexe SAVE un réflexe durable.

Rendez-vous dans votre magasin SAVE participant – convivialité, expertise et bonnes ondes garanties !

♻️ SAVE – Réparez, ne remplacez plus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T19:00:00.000+02:00

Save Rennes 8 Rue de Coëtquen, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine