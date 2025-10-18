Réparer pour mieux user : venez prolonger la vie de vos objets à la Journée de la Réparation à l’Académie du Climat ! Académie du climat Paris

Réparer pour mieux user : venez prolonger la vie de vos objets à la Journée de la Réparation à l’Académie du Climat ! Académie du climat Paris samedi 18 octobre 2025.

Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation organisées par l’association Halte à l’Obsolescence Programmée et Make.org le 18 octobre, la Ville de Paris vous propose d’apprendre à prolonger la vie de vos objets : changer une résistance, recoudre un bouton, remplacer une chambre à air, vous allez devenir expert.e !

Engagée en faveur de la réparation, l’Académie du Climat et la Ville de Paris se mobilisent pour offrir une nouvelle journée de découverte et d’apprentissage des gestes qui peuvent sauver un objet.

Participez au Repair tour de Spareka ! (de 11h à 18h, tout public)



Apprenez à diagnostiquer les pannes, entretenir et réparer vous-même vos appareils pour réduire le gaspillage électronique avec cet atelier de réparation solidaire gratuit. Les équipes de Spareka répondent à vos questions, vous donnent des conseils sur l’usage courant des appareils du quotidien et vous aident à diagnostiquer la panne de votre appareil et réparer sur place ce qui sera possible.

Réparez les appareils électroniques et électriques : c’est facile ! (de 11h à 18h, à partir de 8 ans)



Essayez leurs quiz et poser vos questions sur les bons gestes pour vos appareils. Découvrez l’intérieur de quelques appareils électriques et électroniques pour comprendre leur fonctionnement… Vous repartirez aussi avec de bonnes adresses parisiennes pour faire réparer ou co-réparer des objets. Vive la culture de la réparation !

L’EVS Necker Falguière vous propose d’apprendre à diagnostiquer et à réparer votre ordinateur ! (de 11h à 18h, tout public)

L’espace de vie social (EVS) Necker Falguière

propose de diagnostiquer les dysfonctionnements de votre ordinateur

et si possible de le réparer sur place ou de vous donner des conseils.

Entretenez ou réparez votre vélo avec CycloCube ! (de 14h à 17h, tout public)



Venez vous initier au diagnostic et à l’auto-réparation de vélos : apprenez à changer ou dévoiler une roue, mettre une rustine… CycloCube est là pour vous aider !

Venez transformer vos objets du quotidien ! (de 11h à 18h, tout public)



Un déchet ? Pas si sûr ! Les équipes du Syctom vous proposent de comprendre comment sont faits vos objets du quotidien et d’apprendre de nouvelles pratiques pour transformer vos déchets en objets.

Fresque du Numérique, un atelier ludique sur les enjeux environnementaux du numérique (sur inscription (sur inscription, de 14h à 17h)

Cet atelier ludique permet de construire en équipe une fresque sur les impacts écologiques du numérique et d’explorer les actions possibles pour évoluer vers un numérique plus soutenable où la réparation tient une belle place !

Fresque de l’Économie Circulaire, un atelier ludique sur les enjeux liés aux ressources (sur inscription, de 14h à 17h, à partir de 16 ans)



Un atelier ludique pour comprendre les enjeux liés aux ressources, échanger avec les autres participants pour repenser notre manière de produire et de consommer, et repartir avec des idées d’actions concrètes grâce à l’économie circulaire (produire autrement, réutiliser, réparer, prendre soin des objets qui nous entourent, les partager, les échanger…) pour réduire les déchets et préserver les ressources !

Le collectif Cyberflemme vous invite à redonner vie à vos vêtements délaissés ! (de 15h à 17h, tout public)

Lors de cet atelier d’upcycling original, découvrez l’impression végétale tataki : une technique créative qui utilise feuilles, fleurs et coups de marteau pour transformer vos habits oubliés en pièces uniques et poétiques.

Ateliers couture, réparation créative et upcycling avec Tendance 19 (inscription recommandée, de 12h à 18h, à partir de 12 ans)

Recoudre un trou, faire un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir

des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos

vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou

chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es

par notre équipe.

Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques

simples de couture et repartir avec une chemise personnalisée, pleine de

style et d’histoire.

Matériel fourni – apportez votre vêtement à réparer ou remettre au goût du jour!

Atelier broderie et couture ! (de 11h à 18h, à partir de 12 ans)

Venez customiser vos vêtements usagés pour leur donner une seconde vie avec les Effilochées. Le matériel est fourni (sequins, perles, fils à broder…) – apportez juste votre vêtement à remettre au goût du jour !

Point

d’information et de Sensibilisation par la Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris (de 11h à 18h, tout public)

Venez rencontrer les agents de la Ville de Paris pour échanger

sur les solutions existantes pour réemployer et recycler vos objets quand ils ne peuvent plus être réparés.

Venez découvrir le Réseau francilien du Réemploi ! (de 11h à 14h, tout public)

Le Refer vous propose de découvrir les ressourceries parisiennes et les bénéfices du réemploi solidaire. Comment marche une ressourcerie ? Où vont les vêtements que je leur donne ? A travers des cartes et des quiz, vous comprendrez tous les secrets de vos magasins préférés. Il y en a forcément un près de chez vous !

Découvrez d’autres évènements JNR à Paris : https://journeesreparation.fr/

Me séparer de ma vieille cafetière ? Jamais ! Apprendre à utiliser ses objets le plus longtemps possible, c’est le but des Journées Nationales de la Réparation ! Le 18 octobre à l’Académie du Climat, la Ville vous propose une programmation gratuite pour apprendre à prolonger la vie de vos objets. C’est économique et écologique, il suffit juste de ramener vos objets.

Le samedi 18 octobre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit

En fonction des ateliers

Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/le-village-de-la-reparation-2e-edition/