Réparo-Bidule, Le Bidule – Café Associatif, Nogent-l’Artaud

Réparo-Bidule 14 mars 2026 – 13 mars 2027, certains samedis Le Bidule – Café Associatif Aisne

Entrée libre, sur inscription

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T10:00:00+01:00 – 2027-03-13T12:00:00+01:00

Une panne, un souci sur un appareil ? Un vêtement à rafistoler ? Un problème informatique ?

Nos as de la bricole vous aident à trouver une solution pour réparer vos objets en tout genre et leur éviter la poubelle !

5 bénévoles encadrent l’atelier pour apporter chacun leur expertise. Dans le cadre du printemps du numérique, la réparation informatique est à l’honneur ! Rémy et Yannick vous viennent en aide avec vos soucis matériels et logiciels.

[SUR INSCRIPTION – Préciser le problème à régler]

MATÉRIEL PARTICIPANTS :

Matériel à réparer

Attention : plusieurs séances peuvent parfois être nécessaires pour la réparation !

Le Bidule – Café Associatif Parc du 8 mai 1945, 02310 Nogent-l'Artaud Nogent-l'Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France

Un repair-café mensuel animé par 4 bénévoles pour vos aider à prolonger la durée de vie de vos objets ! Bricolage, dépannage informatique, couture…