Réparons ! Samedi 22 novembre 2025 Crozon

Le Samedi 22 novembre 2025 entre 10h à 16h à la salle Ty Skol, Saint-Hernot (Crozon)

Apportez vos objets défectueux et participons ensemble à leur diagnostic voire leur réparation.

Vélos

Petit électroménager

Outils électroportatifs

Equipements électroniques & audio

En aussi !

Découverte des possibilités de l’impression 3D pour la réparation et sensibilisation sur la consommation durable et la réduction des déchets.

Entrée libre sans inscription

Petite restauration & buvette sur place

Toutes les informations à http://link.infini.fr/rc2025

La journée sera animée par les bénévoles

de la Maison des Minéraux et son Fablab Silex et Compagnie

et des associations La locomotive, Marc’h-houarn, Repair shop BZH

Avec la participation de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime .

Ty-Skol Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81

