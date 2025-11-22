Réparons ! Samedi 22 novembre 2025 Crozon
Ty-Skol Crozon Finistère
Le Samedi 22 novembre 2025 entre 10h à 16h à la salle Ty Skol, Saint-Hernot (Crozon)
Apportez vos objets défectueux et participons ensemble à leur diagnostic voire leur réparation.
Vélos
Petit électroménager
Outils électroportatifs
Equipements électroniques & audio
En aussi !
Découverte des possibilités de l’impression 3D pour la réparation et sensibilisation sur la consommation durable et la réduction des déchets.
Entrée libre sans inscription
Petite restauration & buvette sur place
Toutes les informations à http://link.infini.fr/rc2025
La journée sera animée par les bénévoles
de la Maison des Minéraux et son Fablab Silex et Compagnie
et des associations La locomotive, Marc’h-houarn, Repair shop BZH
Avec la participation de la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime .
Ty-Skol Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81
