Repartez avec votre photo souvenir ;-), Metz – Centre de convention du technopôle, Metz

Repartez avec votre photo souvenir ;-) 5 et 6 mars Metz – Centre de convention du technopôle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T09:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Avec la Selfie box, imprimez vos plus beaux souvenirs ;-)

A l’entrée du salon, laissez vous prendre en photo par notre photobooth, et repartez avec votre photo souvenir imprimée

Metz – Centre de convention du technopôle Rue de la grange aux Bois 57072 Metz Metz 57072 Grange-aux-Bois Moselle Grand Est

Grâce à la Selfiebox repartez du salon avec votre photo souvenir imprimée