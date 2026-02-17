Repas à base de rillettes Le printemps des rillettes Salle des fêtes Mamers
Repas à base de rillettes Le printemps des rillettes Salle des fêtes Mamers dimanche 22 mars 2026.
Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-22 11:30:00
fin : 2026-03-22 14:30:00
2026-03-22
Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !
Le repas sera fortement constitué de rillettes et préparé par l’association Le Passé (ré) Créatif , en présence du Grand Maître chocolatier parisien Jean-Luc de Cluseau (réalisateur d’une robe en chocolat au salon du chocolat à Paris).
Au menu terrine de printemps, tartiflette sarthoise , gâteau aux pommes de terre et sa crème au chocolat.
Buvette par le Comité de Jumelage
Tarifs 15€ le menu (sans boisson) et 8€ à emporter (que le plat chaud)
Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63 .
English :
Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!
