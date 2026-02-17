Repas à base de rillettes Le printemps des rillettes Salle des fêtes Mamers

Repas à base de rillettes Le printemps des rillettes

Salle des fêtes Place Carnot Mamers

Début : 2026-03-22 11:30:00

fin : 2026-03-22 14:30:00

2026-03-22

Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !

Le repas sera fortement constitué de rillettes et préparé par l’association Le Passé (ré) Créatif , en présence du Grand Maître chocolatier parisien Jean-Luc de Cluseau (réalisateur d’une robe en chocolat au salon du chocolat à Paris).

Au menu terrine de printemps, tartiflette sarthoise , gâteau aux pommes de terre et sa crème au chocolat.

Buvette par le Comité de Jumelage

Tarifs 15€ le menu (sans boisson) et 8€ à emporter (que le plat chaud)

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63 .

Sarthe Pays de la Loire

English :

Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!

