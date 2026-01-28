Repas à Cazideroque Cazideroque

Repas à Cazideroque

Bourg Cazideroque Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Menu Apéritif, potage, terrine du chasseur, poule au pot, fromage, galette des rois, vin et fromage.

Plus de renseignements et réservation obligatoire (places limitées) par téléphone.

Bourg Cazideroque 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 87 18

English : Repas à Cazideroque

Menu: Aperitif, soup, hunter’s terrine, poule au pot, cheese, galette des rois, wine and cheese.

Further information and booking by phone (places are limited).

