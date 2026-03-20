Repas à emporter Association Myriades la Passerelle

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vendredi 27 Mars Moufida nous préparera une Chorba végétarienne

La part est à 10€, sur réservation.

A récupérer à partir de 11h30, avec un contenant.

Vous avez jusqu’au Mercredi 25 Mars à 12h pour passer vos commandes. 10 .

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 9 64 36 22 03

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English :

L’événement Repas à emporter Association Myriades la Passerelle Millau a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)