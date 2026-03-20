Repas à emporter Association Myriades la Passerelle Millau
Repas à emporter Association Myriades la Passerelle Millau vendredi 27 mars 2026.
Repas à emporter Association Myriades la Passerelle
Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Vendredi 27 Mars Moufida nous préparera une Chorba végétarienne
La part est à 10€, sur réservation.
A récupérer à partir de 11h30, avec un contenant.
Vous avez jusqu’au Mercredi 25 Mars à 12h pour passer vos commandes. 10 .
Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 9 64 36 22 03
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English :
L’événement Repas à emporter Association Myriades la Passerelle Millau a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)