REPAS A EMPORTER AU PROFIT DU TELETHON MARCHE DE BIDART Bidart

REPAS A EMPORTER AU PROFIT DU TELETHON MARCHE DE BIDART

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez au Marché sur la Place de La Mairie le samedi 6 décembre pour le Téléthon et repartez avec votre repas !

Un repas fait maison par les élèves du lycée Hôtelier

Réservation 0673145745 .

Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com

