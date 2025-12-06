REPAS A EMPORTER AU PROFIT DU TELETHON MARCHE DE BIDART Bidart
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Venez au Marché sur la Place de La Mairie le samedi 6 décembre pour le Téléthon et repartez avec votre repas !
Un repas fait maison par les élèves du lycée Hôtelier
Réservation 0673145745 .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com
