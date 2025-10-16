Repas à emporter ! Accueil Ehpad Belle-Isle-en-Terre
Repas à emporter ! Accueil Ehpad Belle-Isle-en-Terre jeudi 16 octobre 2025.
Repas à emporter !
Accueil Ehpad 5 Place de l’Église Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
L’EHPAD de Belle-Isle-en-Terre organise un repas à emporter afin de soutenir les projets et activités des résidents. Au menu Tartiflette et far aux pruneaux maison, préparés avec soin par les cuisiniers et les résidents. Réservation jusqu’au 6 octobre. .
Accueil Ehpad 5 Place de l’Église Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 00 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas à emporter ! Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol