Repas à emporter ! Accueil Ehpad Belle-Isle-en-Terre

Accueil Ehpad 5 Place de l'Église Belle-Isle-en-Terre Côtes-d'Armor

16 octobre 2025 18:00:00

16 octobre 2025

2025-10-16

L’EHPAD de Belle-Isle-en-Terre organise un repas à emporter afin de soutenir les projets et activités des résidents. Au menu Tartiflette et far aux pruneaux maison, préparés avec soin par les cuisiniers et les résidents. Réservation jusqu’au 6 octobre. .

Accueil Ehpad 5 Place de l'Église Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 43 00 16

