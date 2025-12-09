Repas à emporter pour Noël au Restaurant Pourquoi Paul Restaurant Pourqoi Paul Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24
Repas à emporter pour Noël au Restaurant Pourquoi Paul , 24 & 25 décembre
Entrée Plat Dessert 36 €
Entrée
Velouté de Cèpes, Cake Jambon de Parme et Noix
ou
Tourte feuilletée escargot, épinards et pommes de terre
Plat
Tronçon de lotte Bretonne à l’Armoricaine, petits légumes
ou
Volaille Française farcie, gratin dauphinois et jus truffé
Dessert
Entremet chocolat noir-caramel
ou
Entremet kalamansi-vanille
À la carte
Foie Gras IGP Sud-Ouest mi cuit, 100g 10 €
Truite Française gravlax, 100g 6 €
Nos vins en tarif caviste pourront s’accorder à merveille … .
Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 21 80 laurentgenestet@gmail.com
