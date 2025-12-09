Repas à emporter pour Noël au Restaurant Pourquoi Paul Restaurant Pourqoi Paul Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Repas à emporter pour Noël au Restaurant Pourquoi Paul

Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Repas à emporter pour Noël au Restaurant Pourquoi Paul , 24 & 25 décembre

​Entrée Plat Dessert 36 €

​Entrée

​Velouté de Cèpes, Cake Jambon de Parme et Noix

ou

Tourte feuilletée escargot, épinards et pommes de terre

​Plat

​Tronçon de lotte Bretonne à l’Armoricaine, petits légumes

ou

Volaille Française farcie, gratin dauphinois et jus truffé

​Dessert

​Entremet chocolat noir-caramel

ou

Entremet kalamansi-vanille

​À la carte

​Foie Gras IGP Sud-Ouest mi cuit, 100g 10 €

​Truite Française gravlax, 100g 6 €

​Nos vins en tarif caviste pourront s’accorder à merveille … .

Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 21 80 laurentgenestet@gmail.com

