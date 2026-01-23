Repas à emporter Salle des associations Saint-Thurien
Repas à emporter Salle des associations Saint-Thurien vendredi 6 février 2026.
Repas à emporter



Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 20:00:00

2026-02-06
La Société de chasse de Saint-Thurien organise son traditionnel repas à emporter.
Au menu Tajine de poulet et son riz. Fromage. Gâteau breton.
Commande possible jusqu’au 2 février.
A retire à la Salle des associations. .
Salle des associations 11 Rue de Querrien Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 74 21 25 41
English : Repas à emporter
