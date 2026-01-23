Repas à emporter Salle des associations Saint-Thurien

Repas à emporter

Salle des associations 11 Rue de Querrien Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06

La Société de chasse de Saint-Thurien organise son traditionnel repas à emporter.

Au menu Tajine de poulet et son riz. Fromage. Gâteau breton.

Commande possible jusqu’au 2 février.

A retire à la Salle des associations. .

Salle des associations 11 Rue de Querrien Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 74 21 25 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas à emporter

L’événement Repas à emporter Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-01-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS