Repas à la Chapelle du Calvaire Le Calvaire Hérisson

Samedi 4 Octobre 2025, à 12h00, les Amis du Vieil Hérisson organisent leur repas annuel à La Chapelle du Calvaire.
Au menu: apéritif, terrine de campagne, cassoulet, fromage, salade verte, dessert et café. Prix unique: 24€
Ouvert à tous, sur réservation.
Le Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 91 17 54 assoc.avh@gmail.com
English :
Saturday, October 4, 2025, at 12:00 pm, Les Amis du Vieil Hérisson will be holding their annual meal at La Chapelle du Calvaire.
Menu: aperitif, terrine de campagne, cassoulet, cheese, green salad, dessert and coffee. Price: 24?
Open to all, on reservation.
German :
Am Samstag, den 4. Oktober 2025, um 12.00 Uhr veranstalten die Freunde des Alten Igels ihr jährliches Essen in La Chapelle du Calvaire.
Auf dem Menü stehen: Aperitif, Landterrine, Cassoulet, Käse, grüner Salat, Dessert und Kaffee. Der Preis ist einmalig: 24?
Offen für alle, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 12:00, gli Amici del Vieil Hérisson terranno il loro pranzo annuale presso La Chapelle du Calvaire.
Il menu prevede: aperitivo, terrina di campagna, cassoulet, formaggio, insalata verde, dessert e caffè. Prezzo: 24 euro
Aperto a tutti, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
El sábado 4 de octubre de 2025, a las 12:00, los Amigos de Le Vieil Hérisson celebrarán su comida anual en La Chapelle du Calvaire.
En el menú: aperitivo, terrina de campo, cassoulet, queso, ensalada verde, postre y café. Precio: 24 euros
Abierto a todos, imprescindible reservar.
