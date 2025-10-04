Repas à la Chapelle du Calvaire Le Calvaire Hérisson

Repas à la Chapelle du Calvaire Le Calvaire Hérisson samedi 4 octobre 2025.

Repas à la Chapelle du Calvaire

Le Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson Allier

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Samedi 4 Octobre 2025, à 12h00, les Amis du Vieil Hérisson organisent leur repas annuel à La Chapelle du Calvaire.



Au menu: apéritif, terrine de campagne, cassoulet, fromage, salade verte, dessert et café. Prix unique: 24€

Ouvert à tous, sur réservation.

.

Le Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 91 17 54 assoc.avh@gmail.com

English :

Saturday, October 4, 2025, at 12:00 pm, Les Amis du Vieil Hérisson will be holding their annual meal at La Chapelle du Calvaire.



Menu: aperitif, terrine de campagne, cassoulet, cheese, green salad, dessert and coffee. Price: 24?

Open to all, on reservation.

German :

Am Samstag, den 4. Oktober 2025, um 12.00 Uhr veranstalten die Freunde des Alten Igels ihr jährliches Essen in La Chapelle du Calvaire.



Auf dem Menü stehen: Aperitif, Landterrine, Cassoulet, Käse, grüner Salat, Dessert und Kaffee. Der Preis ist einmalig: 24?

Offen für alle, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 12:00, gli Amici del Vieil Hérisson terranno il loro pranzo annuale presso La Chapelle du Calvaire.



Il menu prevede: aperitivo, terrina di campagna, cassoulet, formaggio, insalata verde, dessert e caffè. Prezzo: 24 euro

Aperto a tutti, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El sábado 4 de octubre de 2025, a las 12:00, los Amigos de Le Vieil Hérisson celebrarán su comida anual en La Chapelle du Calvaire.



En el menú: aperitivo, terrina de campo, cassoulet, queso, ensalada verde, postre y café. Precio: 24 euros

Abierto a todos, imprescindible reservar.

L’événement Repas à la Chapelle du Calvaire Hérisson a été mis à jour le 2025-09-17 par Montluçon Tourisme