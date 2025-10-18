Repas à La Ferme Chapouton La Ferme Chapouton Grignan

Repas à La Ferme Chapouton La Ferme Chapouton Grignan samedi 18 octobre 2025.

Repas à La Ferme Chapouton

La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

La Ferme Chapouton proposera un menu sur la thématique du week-end Vignobles en Scène , en accord mets et vins avec le partenariat du Domaine de Montine.

.

La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01

English :

Ferme Chapouton will be offering a menu on the theme of the « Vignobles en Scène » weekend, with food and wine pairings in partnership with Domaine de Montine.

German :

Die Ferme Chapouton wird ein Menü zum Thema des Wochenendes « Vignobles en Scène » anbieten, bei dem Speisen und Weine in Partnerschaft mit der Domaine de Montine aufeinander abgestimmt werden.

Italiano :

La Ferme Chapouton proporrà un menu basato sul tema del weekend « Vignobles en Scène », con abbinamenti enogastronomici in collaborazione con Domaine de Montine.

Espanol :

La Ferme Chapouton ofrecerá un menú basado en el tema del fin de semana « Vignobles en Scène », con maridajes en colaboración con el Domaine de Montine.

L’événement Repas à La Ferme Chapouton Grignan a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes