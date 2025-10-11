Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem

Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem samedi 11 octobre 2025.

Repas à la Guinguette chez Jaja

Saint-Parthem Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Dernier menu de la saison

Velouté gourmand d’automne à la châtaigne,

Truites de Gourjan marinées, frites,

Cabécou nappé sur une crème de châtaigne,

Gâteau au noix et sa boule de glace.

Tarif 25€, réservation avant vendredi.

Jeux géants en bois de 15h à 18h.

Dimanche, grillages de châtaignes à partir de 15h. 25 .

Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie +33 6 74 83 50 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)