Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem
Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem samedi 11 octobre 2025.
Repas à la Guinguette chez Jaja
Saint-Parthem Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Dernier menu de la saison
Velouté gourmand d’automne à la châtaigne,
Truites de Gourjan marinées, frites,
Cabécou nappé sur une crème de châtaigne,
Gâteau au noix et sa boule de glace.
Tarif 25€, réservation avant vendredi.
Jeux géants en bois de 15h à 18h.
Dimanche, grillages de châtaignes à partir de 15h. 25 .
Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie +33 6 74 83 50 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)