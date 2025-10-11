Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem

Repas à la Guinguette chez Jaja Saint-Parthem samedi 11 octobre 2025.

Saint-Parthem Aveyron

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

2025-10-11

Dernier menu de la saison
Velouté gourmand d’automne à la châtaigne,
Truites de Gourjan marinées, frites,
Cabécou nappé sur une crème de châtaigne,
Gâteau au noix et sa boule de glace.
Tarif 25€, réservation avant vendredi.
Jeux géants en bois de 15h à 18h.
Dimanche, grillages de châtaignes à partir de 15h. 25  .

Saint-Parthem 12300 Aveyron Occitanie +33 6 74 83 50 16 

