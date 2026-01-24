Repas à l’américaine et blind test musical

La palestel Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Après une première édition à succès organisée par Les petits loupiots, nous avons encore plus de plaisir à nous joindre à eux cette année pour vous offrir une soirée exceptionnelle !

À partir de 19h Dégustez un délicieux repas à l’américaine

À partir de 21h Place au Blind Test avec des questions musicales, des rires et des lots à gagner pour les meilleures équipes !

Ambiance conviviale garantie, venez tester vos connaissances musicales dans une bonne humeur générale.

Le repas sera l’occasion de discuter et de vous préparer pour le grand jeu de la soirée.

Alors, qui sera le roi ou la reine du Blind Test ?

Salle La Palestel, Dun le Palestel

Réservation obligatoire pour le repas ! 06 58 34 17 61 ou 06 63 70 34 73

On vous attend nombreux pour une soirée inoubliable ! .

La palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 97 99 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas à l’américaine et blind test musical

L’événement Repas à l’américaine et blind test musical Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Pays Dunois