Repas à l'aveugle Restaurant l'Avermois Avermes samedi 7 mars 2026.
Restaurant l’Avermois 65 route de Paris Avermes Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-07 12:00:00
fin : 2026-03-07 15:00:00
2026-03-07
Repas à l’aveugle au profit de l’association Phénix.
Restaurant l'Avermois 65 route de Paris Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 37 15
English :
Blind meal in aid of the Phénix association.
