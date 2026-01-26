Repas à Monteton soirée after ski Monteton

Repas à Monteton soirée after ski

Salle des fêtes Monteton Lot-et-Garonne

Soirée after ski tenue chaude et accessoires montagnards recommandé, tout schuss à Monteton ! Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Monteton

Cocktail

Tartiflette/ salade

Croustade pommes/ myrtilles

Café

Animations par DJ Janfi

Apportez vos couverts complets. .

