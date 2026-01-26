Repas à Monteton soirée after ski Monteton
Repas à Monteton soirée after ski Monteton samedi 28 février 2026.
Repas à Monteton soirée after ski
Salle des fêtes Monteton Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée after ski tenue chaude et accessoires montagnards recommandé, tout schuss à Monteton ! Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Monteton
Cocktail
Tartiflette/ salade
Croustade pommes/ myrtilles
Café
Animations par DJ Janfi
Apportez vos couverts complets. .
Salle des fêtes Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 26 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas à Monteton soirée after ski
L’événement Repas à Monteton soirée after ski Monteton a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Duras CDT47