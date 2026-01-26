Repas à Monteton soirée after ski Monteton

Repas à Monteton soirée after ski Monteton samedi 28 février 2026.

Salle des fêtes Monteton Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28
2026-02-28

Soirée after ski tenue chaude et accessoires montagnards recommandé, tout schuss à Monteton ! Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Monteton
Cocktail
Tartiflette/ salade
Croustade pommes/ myrtilles
Café
Animations par DJ Janfi
Apportez vos couverts complets.   .

Salle des fêtes Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 26 54 

English : Repas à Monteton soirée after ski

