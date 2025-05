Repas à thème – Restaurant L’Auberge Saint-Pantaléon-les-Vignes, 20 juin 2025 19:00, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Drôme

Repas à thème Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : 36 – 36 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Soirée conviviale autour du BBQ, verre de l’apéritif offert à prendre au jardin et viande de boeuf grillée façon US

.

Restaurant L’Auberge 1 place de la fontaine

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 98 27 laubergestpantaleon@gmail.com

English :

A convivial BBQ evening, with a complimentary glass of aperitif in the garden and US-style grilled beef

German :

Geselliger Abend rund um das BBQ, ein Glas Aperitif wird angeboten, das Sie im Garten einnehmen können, und gegrilltes Rindfleisch nach US-Art

Italiano :

Una serata conviviale intorno al barbecue, con aperitivo in giardino e grigliata di manzo all’americana

Espanol :

Una velada de convivencia en torno a la barbacoa, con un aperitivo de cortesía en el jardín y carne a la parrilla al estilo estadounidense

L’événement Repas à thème Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes