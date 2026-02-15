Repas ACCA Pensol Salle des fêtes Pensol

Repas ACCA Pensol

Salle des fêtes Route de la mairie Pensol Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez déguster un délicieux repas réalisé et servi par le restaurant le St Fortunat et animé par DJunior.

Au menu kir, potage, pavé de saumon au basilic, trou des chasseurs, rôti de cervidé sauce grand veneur, écrasé de pomme de terres et haricots verts, civet de sanglier et pomme de terre vapeur, fromage, entremet vanille-framboise, café. Vins compris. .

Salle des fêtes Route de la mairie Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 71 57 55

